На улице Индустриальная сбили женщину: коллеги пострадавшей ищут свидетелей аварии (ФОТО)

В ГИБДД сообщили, что в 8:50 водитель автомобиля Ssang Yong, 60-летний мужчина, следуя со стороны улицы Циолковского в сторону улицы Балакинская, у дома №36 сбил пешехода.

Женщина 1949 года рождения переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина получила закрытый перелом левой голени, перелом таза, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. С полученными травмами была госпитализирована в травматологическое отделение.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

В редакцию TagilCity.ru обратились коллеги пострадавшей, которые уверены в том, что женщина переходила дорогу именно по пешеходному переходу. Женщина сейчас находится в тяжелом состоянии, в коме.

Она уже не первый год тут работает. Все мы пользуемся ближайшим пешеходным переходом, потому что крайне небезопасно пересекать Индустриальную в принципе.

Другая проблема заключается в том, что по этой улице расположено множество пешеходных переходов, однако их крайне тяжело увидеть, особенно в темноте. Множество обращений со стороны работников предприятий по Индустриальной было направлено в Администрацию города еще при В.П.Исаевой.

К сожалению, до сих пор никакой реакции не последовало. Важно отметить, что по улице Индустриальной, несмотря на ограничения, автомобилисты ездят на большой скорости, порой опережая другие автомобили по трамвайным путям. По мнению коллег пострадавшей, светофор в том месте был бы наилучшим вариантом.