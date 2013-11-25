Пятеро пешеходов пострадали в Нижнем Тагиле за прошедшие выходные: двое в коме, один погиб (ФОТО)

Так, за прошедшие выходные в Нижнем Тагиле произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы. Об одном из ДТП, свидетелей которого разыскивают, TagilCity.ru сегодня уже писал.

22 ноября в 7:50, женщина-водитель Toyota Corolla, следуя по Восточному шоссе (со стороны улицы Цементная в сторону Кулибина), при повороте налево по улице Фестивальная наехала на парня 1992 года рождения. После оказания медицинской помощи молодой человек был отпущен домой.

Фотография с места происшествия предоставлена отделением пропаганды ГИБДД

На улице Красноармейская в 14:40 водитель грузовой газели, сдавая задним ходом вдоль продуктового магазина, наехал на пенсионерку 1935 года рождения. Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Фотография с места происшествия предоставлена отделением пропаганды ГИБДД

В 18:50 того же дня водитель автомобиля Mazda Demio, женщина 1961 года рождения, следуя по улице Пархоменко от улицы К.Маркса в сторону Газетной, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода сбила мужчину. В результате ДТП пешеход, мужчина 1978 года рождения, получил травму затылка. После получения необходимой медицинской помощи был отпущен домой.

Фотография с места происшествия предоставлена отделением пропаганды ГИБДД

23 ноября, в субботу, водитель ВАЗ-211440, 31-летний мужчина, следуя по улице Космонавтов со стороны Фрунзе в сторону улицы Красноармейская, сбил пешехода, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавший в настоящее время находится в коме, личность его не установлена. В отделение пропаганды ГИБДД обращаются к тагильчанам:

Мужчина, на вид около 45 лет, рост 165 см, одет в куртку черную кожаную, брюки черные, ботинки черные, волосы черные. Всех, кто располагает данными о личности пострадавшего мужчины, просим обратиться в отдел ГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Мира, 57а (телефон: 25-00-44, 97-65-79).

Фотография с места происшествия предоставлена отделением пропаганды ГИБДД