20 человек эвакуированы из-за бесхозного предмета в спортшколе Свердловской области
Сегодня, 17:36ПроисшествияФото: pixabay.com
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25 ноября в Бисертском городском округе из-за подозрительного предмета произошла эвакуация 20 человек из детской спортивной школы.
Сотрудников МВД вызвали из-за подозрительного предмета, который находился в помещении. В спортшколе сотрудники МВД эвакуировали 20 человек, из них 13 детей.
Руководитель информационной службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что подозрительный предмет никакой угрозы для спортсменов и тренеров не представлял, сообщает ТАСС.
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