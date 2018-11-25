Отправили домой: житель Кировграда умер после отказа врачей от госпитализации
Сегодня, 11:30ПроисшествияФото: pxhere.com
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В Кировграде пациент Центральной городской больницы умер после того, как медики отказались его госпитализировать.
Мужчина почувствовал себя плохо и обратился в больницу. Медики поставили диагноз – эмфизема легких, однако врач посчитал, что больной не нуждается в госпитализации и отправил его лечится амбулаторно. Придя домой мужчина умер.
По данному факту СКР организовал проверку. Следователи выясняют – стала ли причиной смерти мужчины халатность медиков, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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