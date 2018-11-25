Выпрыгивали из окон: дом в Екатеринбурге сгорел из-за включенных обогревателей
Сегодня, 17:26ПроисшествияФото: служба спасения «Сова»
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24 ноября в переулке Соболином в Екатеринбурге сгорел одноэтажный дом. 5 жителей выпрыгивали из окон, чтобы спастись.
Сюжеты: Екатеринбург
В переулке Соболином в субботу загорелся дом. Для спасения из огня жители выпрыгивали из окон, некоторые получили травмы и ожоги.
Владельцы дома предположили, что пожар мог возникнуть из-за включенных обогревателей.
На месте происшествия работали четыре машины МЧС и 15 пожарных. По предварительным данным, никто не погиб, сообщает «Комсомольская правда Урала».
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