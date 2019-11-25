Под Нижним Тагилом водитель ВАЗа пострадал в лобовом столкновении с иномаркой
Сегодня, 18:58ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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24 ноября в 17.00 на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло лобовое столкновение двух автомобилей, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария произошла на 169 километре автодороги. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, ехавший в Екатеринбург, не справился со скоростью и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Renault Megane.
В результате ДТП водитель ВАЗа получил ушиб грудной клетки, госпитализация ему не понадобилась. Виновник аварии имеет 16 лет водительского стажа и трижды получал штрафы за нарушение ПДД.
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