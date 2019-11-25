Три екатеринбурженки отбивались утюгом от водителя «Яндекс-Такси»
Сегодня, 19:54ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге водитель «Яндекс-Такси» избил трех девушек из-за того, что ему пришлось их долго ждать у подъезда, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Девушки были в гостях и вызвали такси, чтобы добраться до дома, однако они задержались и предупредили таксиста, что заплатят за ожидание.
Когда девушки вышли из подъезда, то к ним подошел таксист. По словам одной из екатеринбурженок, он сразу начал вести себя агрессивно и ударил девушку. У другой девушки был с собой утюг, которым она смогла отбиться от таксиста. После драки девушки вызвали полицию и написали заявление на обидчика.
Сам водитель рассказал, что у девушек на него есть обида и они решили ему отомстить.
Во всем виновата одна девушка, она решила сделать гадость. Если нужно я приеду в полицию и дам объяснения, не вопрос. Сами знаете, пьяные девушки могут многое наговорить, отметил мужчина.
Потасовка таксиста с девушкамиВидео
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Видео: Комсомольская правда
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