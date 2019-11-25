Три екатеринбурженки отбивались утюгом от водителя «Яндекс-Такси»

Девушки были в гостях и вызвали такси, чтобы добраться до дома, однако они задержались и предупредили таксиста, что заплатят за ожидание.

Когда девушки вышли из подъезда, то к ним подошел таксист. По словам одной из екатеринбурженок, он сразу начал вести себя агрессивно и ударил девушку. У другой девушки был с собой утюг, которым она смогла отбиться от таксиста. После драки девушки вызвали полицию и написали заявление на обидчика.

Сам водитель рассказал, что у девушек на него есть обида и они решили ему отомстить.

Во всем виновата одна девушка, она решила сделать гадость. Если нужно я приеду в полицию и дам объяснения, не вопрос. Сами знаете, пьяные девушки могут многое наговорить, отметил мужчина.