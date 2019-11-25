В частном медцентре Екатеринбурга умерла 63-летняя пациентка
Сегодня, 15:16ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В медицинском центре «Ангио Лайн» в Екатеринбурге скончалась 63-летяя пациентка, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Альфина Ибрагимова приехала в столицу Урала из ХМАО для получения высококвалифицированной медпомощи.
В связи со смертью женщины следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подробности инцидента пока неизвестны. В медицинском центре ситуацию предпочли не комментировать.
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