В частном медцентре Екатеринбурга умерла 63-летняя пациентка

Альфина Ибрагимова приехала в столицу Урала из ХМАО для получения высококвалифицированной медпомощи.

В связи со смертью женщины следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подробности инцидента пока неизвестны. В медицинском центре ситуацию предпочли не комментировать.