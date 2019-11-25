В Екатеринбурге беременная женщина пытала и ограбила ветерана войны
Сегодня, 19:33ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге две женщины пытали 94-летюю ветерана Великой Отечественной войны для того, чтобы узнать, где пенсионерка прячет деньги, сообщает telegram-канал hue.
Сюжеты: Екатеринбург
Злоумышленницы напали на пенсионерку в ее же квартире. Чтобы узнать, где пожилая женщина прячет сбережения, подозреваемые связали ее, угрожали ножом и избивали.
Одна из нападавших была беременна. Пенсионерка отдала нападавшим 30 тысяч рублей. После того, как они ушли, ветеран сумела освободиться и позвонить в полицию.
Как пишет Ура.ру, в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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