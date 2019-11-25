В Екатеринбурге беременная женщина пытала и ограбила ветерана войны

Злоумышленницы напали на пенсионерку в ее же квартире. Чтобы узнать, где пожилая женщина прячет сбережения, подозреваемые связали ее, угрожали ножом и избивали.

Одна из нападавших была беременна. Пенсионерка отдала нападавшим 30 тысяч рублей. После того, как они ушли, ветеран сумела освободиться и позвонить в полицию.