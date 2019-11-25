В Екатеринбурге поступило сообщение о минировании мечети

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В столице Урала силовикам поступило сообщение о якобы минировании одной из мечетей, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Силовики нагрянули в мечеть «Абу-Ханифа», расположенную на улице Репина, 44. Полицейские и саперы проверили здание, подозрительных предметов не обнаружили. В мечети рассказали, что помещения стоят пустыми, так как намаза нет. Эвакуация не потребовалась.
В пресс-службе регионального главка МВД предоставить комментарий журналистам портала отказались.
В столице Урала есть еще две мечети — «14 Святых» и «Маулид». Их пока не проверяли.
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