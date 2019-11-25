В Екатеринбурге поступило сообщение о минировании мечети

Силовики нагрянули в мечеть «Абу-Ханифа», расположенную на улице Репина, 44. Полицейские и саперы проверили здание, подозрительных предметов не обнаружили. В мечети рассказали, что помещения стоят пустыми, так как намаза нет. Эвакуация не потребовалась.