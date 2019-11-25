В Нижегородской области 44 ребёнка пострадали от отравления газом
Сегодня, 16:49ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижегородской области в районном центре Вад 44 ребёнка и один взрослый отравились газом. Инцидент произошёл в местной средней школе, сообщает РИА Новости.
Как сообщили в областном Минздраве, пострадавшие были отправлены в больницу. Позже, когда выяснилось, что их жизни и здоровью ничего не угрожает, все они были отпущены домой. Занятия в учебном заведении временно прекращены.
По предварительным данным экстренных служб, отравление произошло из-за выброса одоранта с газораспределительной станции, которая расположена в полутора километрах от школы. Одоранты используются в качестве примеси к газу для того, определять запах. В высоких концентрациях они ядовиты.
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