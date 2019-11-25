В Нижнем Тагиле мужчина на «Тойоте» сбил подростка в наушниках
Сегодня, 11:18ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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24 ноября на Вагонке в Нижнем Тагиле мужчина за рулем «Тойота Корона Премио» совершил наезд на 14-летнюю школьницу, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель 1991 года рождения следовал со стороны улицы Энтузиастов в сторону улицы Коминтерна по улице Тимирязева, у дома 56а допустил наезд на пешехода. Девочка переходила дорогу по линии перекрестка вне пешеходного перехода, при этом не убедившись в своей безопасности и не смотрела по сторонам. Кроме того, со слов автомобилиста, в ушах у нее были наушники.
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Несовершеннолетняя госпитализирована в медучреждение с диагнозом: ушиб головного мозга, тупая травма живота, перелом правого подколенника.
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