В Нижнем Тагиле мужчина на «Тойоте» сбил подростка в наушниках

Водитель 1991 года рождения следовал со стороны улицы Энтузиастов в сторону улицы Коминтерна по улице Тимирязева, у дома 56а допустил наезд на пешехода. Девочка переходила дорогу по линии перекрестка вне пешеходного перехода, при этом не убедившись в своей безопасности и не смотрела по сторонам. Кроме того, со слов автомобилиста, в ушах у нее были наушники.