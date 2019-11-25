В посольство Белоруссии в Екатеринбурге нагрянул уголовный розыск
Сегодня, 13:07ПроисшествияФото: е1.ru
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25 ноября утром к зданию посольства Белоруссии в Екатеринбурге на улице Ленина, 44 подъехали две полицейские машины, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, в здании работает уголовный розыск. Сотрудник посольства рассказал, что криминала в ситуации нет, однако о причинах не сообщили.
Очевидцы говорят, что в здании посольства было разбито стекло, с него полицейские сняли отпечатки пальцев. Также правоохранители ведут опрос граждан и обходят ближайшие дома в поисках камер наружного наблюдения.
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