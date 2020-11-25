Актера Александра Ширвиндта госпитализировали в тяжелом состоянии из-за COVID-19

Александр Ширвиндт родится в Москве в 1934 году. В 1956 он окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Театра-студии киноактера. Среди известных картин, в которых играл актер — «Старики-разбойники», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Двенадцать стульев», «Вокзал для двоих».