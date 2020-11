Актера Александра Ширвиндта госпитализировали в тяжелом состоянии из-за COVID-19

86-летнего актера Александра Ширвиндта и его супругу Наталью Белоусову госпитализировали в одну из столичных больниц.

По данным «Пятого канала», у артиста и его жены диагностирована вирусная пневмония. Кроме того, у актера подтвержден коронавирус. Отмечается, что у него наблюдается дыхательная недостаточность. Врачи оценили состояние Ширвиндта как тяжелое. Александр Ширвиндт родится в Москве в 1934 году. В 1956 он окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Театра-студии киноактера. Среди известных картин, в которых играл актер — «Старики-разбойники», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Двенадцать стульев», «Вокзал для двоих».

