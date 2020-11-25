ФСБ: В России ликвидирована террористическая ячейка

ФСБ: В России ликвидирована террористическая ячейка

Сегодня, 12:55ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В России выявлена и ликвидирована ячейка запрещенной в стране организации «Исламское государство», сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

В рамках уголовного расследования, во Владимирской области был пойман гражданин государства в Центральной Азии. Он принадлежит к группировке, планировавшей совершить диверсионно-террористический акт в Москве или Московской области.

Кроме того, ячейка занималась вербовкой новых членов запрещенной в РФ организации ИГ.

В ходе следственных мероприятий были осмотрены места прибывания радикалов. Выявлено и конфисковано взрывной устройство, изготовленное кустарным способом и начиненное поражающими частицами, а также иные улики.

Проведение следственно-оперативных мероприятий продолжается

Напомним, 7 октября сообщалось о вынесении приговора мужчине, который вербовал в запрещенную в РФ организацию ИГИЛ новобранцев, находясь в местах лишения свободы. Его осудили на 12 лет лишения свободы.

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