ФСБ: В России ликвидирована террористическая ячейка

В рамках уголовного расследования, во Владимирской области был пойман гражданин государства в Центральной Азии. Он принадлежит к группировке, планировавшей совершить диверсионно-террористический акт в Москве или Московской области.
Кроме того, ячейка занималась вербовкой новых членов запрещенной в РФ организации ИГ.
В ходе следственных мероприятий были осмотрены места прибывания радикалов. Выявлено и конфисковано взрывной устройство, изготовленное кустарным способом и начиненное поражающими частицами, а также иные улики.
Проведение следственно-оперативных мероприятий продолжается
Напомним, 7 октября сообщалось о вынесении приговора мужчине, который вербовал в запрещенную в РФ организацию ИГИЛ новобранцев, находясь в местах лишения свободы. Его осудили на 12 лет лишения свободы.