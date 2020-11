ФСБ: В России ликвидирована террористическая ячейка

В России выявлена и ликвидирована ячейка запрещенной в стране организации «Исламское государство», сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

В рамках уголовного расследования, во Владимирской области был пойман гражданин государства в Центральной Азии. Он принадлежит к группировке, планировавшей совершить диверсионно-террористический акт в Москве или Московской области. Кроме того, ячейка занималась вербовкой новых членов запрещенной в РФ организации ИГ. В ходе следственных мероприятий были осмотрены места прибывания радикалов. Выявлено и конфисковано взрывной устройство, изготовленное кустарным способом и начиненное поражающими частицами, а также иные улики. Проведение следственно-оперативных мероприятий продолжается Напомним, 7 октября сообщалось о вынесении приговора мужчине, который вербовал в запрещенную в РФ организацию ИГИЛ новобранцев, находясь в местах лишения свободы. Его осудили на 12 лет лишения свободы. В Екатеринбурге вынесли приговор курганскому вербовщику к террористам

