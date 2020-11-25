На Урале экс-полицейскому грозит до десяти лет колонии за пытки задержанных шокером

На Урале экс-полицейскому грозит до десяти лет колонии за пытки задержанных шокером

Сегодня, 21:03ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Сысерти бывшему сотруднику правоохранительных органов грозит до десяти лет лишения свободы за пытки заключенных с применением электрошокера, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Мужчину обвиняют по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий при использовании электрошокового устройства).

По версии следствия, в ночь с 12 на 13 апреля текущего года обвиняемый был на дежурстве в отделе полиции в городе Сысерти. В это же время в комнате административно задержанных находились двое мужчин, к которым, без предварительного предупреждения, бывший полицейский применил электрошокер. Как сообщили в пресс-службе, устройство он прислонил к шее и ноге одного из потерпевших. Таким образом, были нанесены телесные повреждения и причинена физическая боль.

За содеянное экс-сотруднику МВД грозит до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, 13 октября в Нижнем Тагиле главу ГИБДД Анатолия Чернова задержали сотрудники ФСБ по подозрению в нескольких эпизодах превышения должностных полномочий. В частности, проверяли его причастность к случаю, когда наказания за пьяное ДТП избежал сын одного из высокопоставленных чиновников Нижнего Тагила.

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