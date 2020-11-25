На Урале экс-полицейскому грозит до десяти лет колонии за пытки задержанных шокером

По версии следствия, в ночь с 12 на 13 апреля текущего года обвиняемый был на дежурстве в отделе полиции в городе Сысерти. В это же время в комнате административно задержанных находились двое мужчин, к которым, без предварительного предупреждения, бывший полицейский применил электрошокер. Как сообщили в пресс-службе, устройство он прислонил к шее и ноге одного из потерпевших. Таким образом, были нанесены телесные повреждения и причинена физическая боль.