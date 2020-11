После ДТП под Нижним Тагилом двух человек доставили в больницу с сотрясением мозга

Вчера на трассе под Нижним Тагилом у поселка Свободный произошло ДТП с пострадавшими.

24 ноября, на трассе между Нижним Тагилом и Верхней Салдой, 31‑летний житель поселка Свободный за рулём ВАЗ‑2115 на перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с KIA Sportage, которой управлял 46-летний салдинец, пишет vsalde.ru со ссылкой на ГИБДД. При этом, водитель отечественной легковушки направлялся в Верхнюю Салду, а иномарка двигалась в обратном направлении. В результате ДТП водитель и 43-летняя пассажирка ВАЗ‑211540 были госпитализированы в Демидовскую больницу Нижнего Тагила с закрытыми черепно‑мозговыми травмами и сотрясением головного мозга. У женщины также диагностировали другие повреждения. Напомним, 23 ноября под Нижним Тагилом ГАЗель сбила пешехода на трассе. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. На подъезде к Нижнему Тагилу ГАЗель насмерть сбила пешехода

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter