После ДТП под Нижним Тагилом двух человек доставили в больницу с сотрясением мозга

После ДТП под Нижним Тагилом двух человек доставили в больницу с сотрясением мозга

Сегодня, 12:53ПроисшествияPhoto: vsalde.ru
Вчера на трассе под Нижним Тагилом у поселка Свободный произошло ДТП с пострадавшими.

24 ноября, на трассе между Нижним Тагилом и Верхней Салдой, 31‑летний житель поселка Свободный за рулём ВАЗ‑2115 на перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с KIA Sportage, которой управлял 46-летний салдинец, пишет vsalde.ru со ссылкой на ГИБДД.

При этом, водитель отечественной легковушки направлялся в Верхнюю Салду, а иномарка двигалась в обратном направлении.

В результате ДТП водитель и 43-летняя пассажирка ВАЗ‑211540 были госпитализированы в Демидовскую больницу Нижнего Тагила с закрытыми черепно‑мозговыми травмами и сотрясением головного мозга. У женщины также диагностировали другие повреждения.

Напомним, 23 ноября под Нижним Тагилом ГАЗель сбила пешехода на трассе. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

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