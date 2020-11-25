После ДТП под Нижним Тагилом двух человек доставили в больницу с сотрясением мозга

24 ноября, на трассе между Нижним Тагилом и Верхней Салдой, 31‑летний житель поселка Свободный за рулём ВАЗ‑2115 на перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с KIA Sportage, которой управлял 46-летний салдинец, пишет vsalde.ru со ссылкой на ГИБДД.