Футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет от остановки сердца, сообщает аргентинское издание Clarin.

В начале ноября спортсмен был госпитализирован для медобследования. В результате, врачи обнаружили субдуральную гематому и провели операцию на мозге футболиста. 12 ноября его выписали из больницы. По словам медиков, вмешательство прошло успешно. Диего Марадона считается одним из лучших футболистов XX века. В общей сложности, спортсмен сыграл 492 матчей, в которых им было забито 258 голов. За сборную Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола.

