Труп в бочке: пропавшая мать найдена мертвой в Серове

25 ноября в Серове было найдено тело 35-летней Светланы Постниковой. В этот день она отпраздновала бы свой день рождения.

Следственный комитет по Свердловской области проводит проверку по инциденту. Назначена судебная медицинская экспертиза, призванная установить причину кончины. Отмечается, что насильственных следов смерти, при предварительном осмотре тела, найдено не было. На месте происшествия были найдены упаковки от медицинских препаратов, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства. Светлана Постникова пропала днем 24 ноября. Она вышла из дома и, как говорят родственники, собиралась купить себе подарок. Но обратно так и не вернулась. Родные пытались связаться с женщиной, но безрезультатно. Позднее телефон стал недоступен. Отмечается, что Светлана была расстроена из-за смерти своей подруги, которая была её коллегой в дестком саду. Женщина стала чаще обращаться за помощью враче и неоднократно лежала в местных здравницах. За неделю до смерти, погибшая уволилась из детского сада по собственному желания без объяснения причин. У Светланы остались двое несовершеннолетних детей и муж. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

