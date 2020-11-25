Труп в бочке: пропавшая мать найдена мертвой в Серове

Светлана Постникова пропала днем 24 ноября. Она вышла из дома и, как говорят родственники, собиралась купить себе подарок. Но обратно так и не вернулась. Родные пытались связаться с женщиной, но безрезультатно. Позднее телефон стал недоступен.