В Екатеринбурге на 94-м году жизни скончался депутат Верховного Совета СССР, Лауреат Государственной премии, бывший гендиректор Уралтрансмаша Геннадий Студенок.

Под его руководством заводом был выпущен серийно САУ второго послевоенного поколения 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт-С», а также получил статус головного предприятия по самоходной артиллерии. Прощание пройдет 26 ноября в 11.00, сообщают в пресс-службе «Уралтрансмаша». Оно состоится в фойе Уральского центра народного искусства на проспекте Космонавтов, 23. Напомним, 24 ноября скончался бывший вице-премьер Свердловской области по социальным вопросам Александр Блохин. Умер бывший вице-премьер правительства Свердловской области

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter