В Нижнем Тагиле мужчина скинул из окна диван на припаркованные автомобили

Инцидент произошел возле дома № 38 на улице Черных. Сообщается, что жилец выбросил из окна диван. Кроме мебели мужчина решил таким способом избавиться и от некоторого мусора. В результате были нанесены повреждения автомобилям, припаркованным под окнами.
На место выезжали полицейские. Владельцы обоих транспортных средств написали заявления.
По поступившим заявлениям проводится проверка. По результатам будет принято обоснованное решение, сообщили в пресс-службе МВД.
В группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» появилось видео с места происшествия.