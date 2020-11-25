В Нижнем Тагиле мужчина скинул из окна диван на припаркованные автомобили

Инцидент произошел возле дома № 38 на улице Черных. Сообщается, что жилец выбросил из окна диван. Кроме мебели мужчина решил таким способом избавиться и от некоторого мусора. В результате были нанесены повреждения автомобилям, припаркованным под окнами.