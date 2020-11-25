В Нижнем Тагиле мужчина скинул из окна диван на припаркованные автомобили

В Нижнем Тагиле мужчина скинул из окна диван на припаркованные автомобили

Сегодня, 16:08ПроисшествияPhoto: Скриншот с видео группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»
В полицию обратились владельцы автомобилей, которым нанесен вред из-за выкинутого из окна дивана, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Инцидент произошел возле дома № 38 на улице Черных. Сообщается, что жилец выбросил из окна диван. Кроме мебели мужчина решил таким способом избавиться и от некоторого мусора. В результате были нанесены повреждения автомобилям, припаркованным под окнами.

На место выезжали полицейские. Владельцы обоих транспортных средств написали заявления.

По поступившим заявлениям проводится проверка. По результатам будет принято обоснованное решение, сообщили в пресс-службе МВД.

В группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» появилось видео с места происшествия.

Video:группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»

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