В Нижнем Тагиле у железной дороги был найден артиллерийский снаряд

В Нижнем Тагиле у железной дороги был найден артиллерийский снаряд

Сегодня, 22:15ПроисшествияPhoto: пресс-служба Росгвардии
В Нижнем Тагиле у железной дороги был найден подозрительный предмет. Им оказался артиллерийский снаряд, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел 25 ноября, во второй половине дня. На восьмом километре путей, неподалеку от железнодорожной станции Благодать, была обнаружена подозрительная находка. Предмет, напоминающий снаряд, нашли рабочие, занимающиеся вырубкой кустарников.

На место происшествия прибыла группа разминирования. Изучив находку и прилегающую территорию, специалисты пришли к выводу, что предмет является 152-мм артиллерийским снарядом со следами глубокой коррозии. На нем не присутствовало ни маркировки, ни взрывателя и взрывчатого вещества. Боеприпас не представлял опасности и был передан сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, 13 августа в Нижнем Тагиле на 365 километре железной дороги бригадиром-обходчиком был найден 85-миллиметровый артиллерийский снаряд.

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