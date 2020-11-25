В Нижнем Тагиле у железной дороги был найден артиллерийский снаряд

На место происшествия прибыла группа разминирования. Изучив находку и прилегающую территорию, специалисты пришли к выводу, что предмет является 152-мм артиллерийским снарядом со следами глубокой коррозии. На нем не присутствовало ни маркировки, ни взрывателя и взрывчатого вещества. Боеприпас не представлял опасности и был передан сотрудникам правоохранительных органов.