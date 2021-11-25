Из-за новой печи сгорела баня в саду «Леба» под Нижним Тагилом

Сообщение о пожаре поступило 24 ноября около 21.00. Площадь возгорания составила два квадратных метра, огонь повредил внутреннюю обшивку бани.
Хозяин садового участка сам вызвал спасателей, когда заметил огонь Накануне наемные рабочие установили в бане, построенной около года назад, новую металлическую печь. Возгорание случилось при первой топке из-за неправильной противопожарной отступки, сообщает отдел надзорной деятельности.
Напомним, 15 ноября в Нижнем Тагиле сгорел частный жилой дом на Сухоложском поселке. На месте работал дознаватель, причина пожара выясняется.