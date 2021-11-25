Из-за новой печи сгорела баня в саду «Леба» под Нижним Тагилом

Частная баня сгорела на садовом участке в коллективном саду «Леба» рядом с Серовским трактом. Накануне рабочие установили там новую печь.

Сообщение о пожаре поступило 24 ноября около 21.00. Площадь возгорания составила два квадратных метра, огонь повредил внутреннюю обшивку бани. Хозяин садового участка сам вызвал спасателей, когда заметил огонь Накануне наемные рабочие установили в бане, построенной около года назад, новую металлическую печь. Возгорание случилось при первой топке из-за неправильной противопожарной отступки, сообщает отдел надзорной деятельности. Напомним, 15 ноября в Нижнем Тагиле сгорел частный жилой дом на Сухоложском поселке. На месте работал дознаватель, причина пожара выясняется. Частный жилой дом сгорел в Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле

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