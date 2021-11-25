Из-за ссоры школьник пытался зарезать мать в Екатеринбурге

Он пояснил, что сообщение от пострадавшей поступило в 2 часа ночи. На место незамедлительно выехали полицейские. Мальчик является учеником лицея, на учете ранее не состоял. Семья считается благополучной. Причиной такого поступка, рассказал источник, стал бытовой конфликт. В действиях мальчика могут усмотреть покушение на убийство.