Из-за ссоры школьник пытался зарезать мать в Екатеринбурге

Из-за ссоры школьник пытался зарезать мать в Екатеринбурге
Из-за ссоры школьник пытался зарезать мать в Екатеринбурге
Сегодня, 13:24ПроисшествияФото: 1MI
14-летний подросток изрезал мать во время конфликта в Екатеринбурге. Он нанес ей 10 ударов ножом.

Инцидент произошел в ночь на 25 ноября на улице Академическая. Мальчик угрожал покончить с собой. В результате происшествия мама подростка выжила, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственные источники.

Он пояснил, что сообщение от пострадавшей поступило в 2 часа ночи. На место незамедлительно выехали полицейские. Мальчик является учеником лицея, на учете ранее не состоял. Семья считается благополучной. Причиной такого поступка, рассказал источник, стал бытовой конфликт. В действиях мальчика могут усмотреть покушение на убийство.

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