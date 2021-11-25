На сайте интим-услуг предложили подзаработать 11-летней девочке из Нижнего Тагила

Отец 11-летней девочки сообщил в МУ МВД России «Нижнетагильское» о происшедшем. Как сообщает telegram-канал «Уралнаш», предложение от Татьяны пришло школьнице во ВКонтакте, а интимные фото девочки должны были попасть уже в telegram.
Школьница предложение приняла, однако спустя некоторое время фотографии девочки пришли в личном сообщении ее отцу. СК возбудил уголовное дело за развратные действия в отношении несовершеннолетней. Следователям удалось выяснить, что номер, к которому привязан аккаунт работодателя во ВКонтакте, зарегистрирован в Великобритании.
TagilCity.ru обратилось в СУ СКР по Свердловской области, однако там от комментариев воздержались.