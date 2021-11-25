На сайте интим-услуг предложили подзаработать 11-летней девочке из Нижнего Тагила

На сайте интим-услуг предложили подзаработать 11-летней девочке из Нижнего Тагила
На сайте интим-услуг предложили подзаработать 11-летней девочке из Нижнего Тагила
Сегодня, 15:00ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Школьница из Нижнего Тагила получила предложение о трудоустройстве в интим-услуги. Пикантное сообщение пришло девочке во ВКонтакте, а фото в итоге получили родители. СК завел уголовное дело.

Отец 11-летней девочки сообщил в МУ МВД России «Нижнетагильское» о происшедшем. Как сообщает telegram-канал «Уралнаш», предложение от Татьяны пришло школьнице во ВКонтакте, а интимные фото девочки должны были попасть уже в telegram.

Школьница предложение приняла, однако спустя некоторое время фотографии девочки пришли в личном сообщении ее отцу. СК возбудил уголовное дело за развратные действия в отношении несовершеннолетней. Следователям удалось выяснить, что номер, к которому привязан аккаунт работодателя во ВКонтакте, зарегистрирован в Великобритании.

TagilCity.ru обратилось в СУ СКР по Свердловской области, однако там от комментариев воздержались.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
вконтактеСКРинтиминтимные фотошкольница
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы