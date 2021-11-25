Ребенок скончался в результате ДТП с четырьмя автомобилями в Екатеринбурге

В результате аварии, которая случилась утром 25 ноября на ЖБИ в уральской столице, скончался мальчик пяти лет. Он получил несколько серьезных травм и умер в больнице, где врачи пытались спасти его жизнь.

В аварии с четырьмя автомобилями мальчик получил разрыв селезенки, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. О том, что мальчик скончался, сообщил знакомый с ситуацией источник. По его словам, юный уралец ходил в тот же детский сад, что и его ребенок. О смерти оповестила воспитательница в общем родительском чате, пишет Е1. Данные также подтвердили в местном ГИБДД. Там отметили, что во время аварии погибший сидел в детском кресле и был пристегнут ремнем безопасности. Виновником ДТП стал владелец Ford Mondeo. Во время движения он решил не пропускать KIA Rio с ребенком, ехавшую со встречной стороны. Иномарку откинуло на BMW X3, припаркованный неподалеку. После этого Ford врезался в Lada XRAY. Фото: E1.RU Напомним, 24 ноября в Екатеринбурге два таксиста не поделили дорогу. Результатом стало то, что одна из машин въехала в бетонный забор. Травмы получили три местные жительницы. В ДТП из-за двух таксистов пострадали три жительницы Екатеринбурга

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