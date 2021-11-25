Ребенок скончался в результате ДТП с четырьмя автомобилями в Екатеринбурге

В аварии с четырьмя автомобилями мальчик получил разрыв селезенки, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. О том, что мальчик скончался, сообщил знакомый с ситуацией источник. По его словам, юный уралец ходил в тот же детский сад, что и его ребенок. О смерти оповестила воспитательница в общем родительском чате, пишет Е1.
Данные также подтвердили в местном ГИБДД. Там отметили, что во время аварии погибший сидел в детском кресле и был пристегнут ремнем безопасности. Виновником ДТП стал владелец Ford Mondeo. Во время движения он решил не пропускать KIA Rio с ребенком, ехавшую со встречной стороны. Иномарку откинуло на BMW X3, припаркованный неподалеку. После этого Ford врезался в Lada XRAY.
Напомним, 24 ноября в Екатеринбурге два таксиста не поделили дорогу. Результатом стало то, что одна из машин въехала в бетонный забор. Травмы получили три местные жительницы.