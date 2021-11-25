Трехдневный траур по погибшим шахтерам объявлен в Кузбассе

По шахтерам, которые умерли в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, объявлен траур. Такое заявление сделал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Траур будет длиться с 26 по 28 ноября. Из-за этого на территории Кузбасса опустят флаги, а также отменять все мероприятия и передачи, носящие развлекательный характер. Цивилев выразил соболезнования родным и близким погибших. Он подчеркнул, что власти приложат всевозможные усилия, чтобы помочь семьям погибших и получивших травмы шахтеров, сообщает «РИА Новости». Последняя информация гласит, что на данный момент погибло 11 человек, свыше 40 были травмированы. Большинство людей смогли вытащить, однако еще 35 остаются под землей. В результате ЧП на шахте в Кузбассе погибло шестеро человек

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