В результате ЧП на шахте в Кузбассе погибло шестеро человек

В результате ЧП на шахте в Кузбассе погибло шестеро человек
В результате ЧП на шахте в Кузбассе погибло шестеро человек
Сегодня, 13:27ПроисшествияФото: pixabay.com
ЧП произошло в шахте «Листвяжная» Кемеровской области. В результате пострадали не менее 43 человек, четверо из них сильно пострадали, их состояние тяжелое, сообщает глава Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram.

По информации властей региона, уже известно о смерти шести человек из пострадавших во время происшествия. Всех выведенных из шахты доставили в больницу, за их состоянием наблюдают опытные медики.

Сейчас на месте происшествия создан оперштаб под личным руководством губернатора. Одиннадцать отделений МЧС уже начали работы, еще семь отделений прибудут в ближайшее время. Также на место ЧП отправился вертолет санитарной авиации с квалифицированными врачами для помощи пострадавшим.

На месте продолжается операция по спасению шахтеров. Наружу удалось вывести уже 237 человек, по официальным данным внутри может оставаться еще 49 шахтеров.

Материалы по теме:
происшествиешахтаЧПКемеровская областьКузбасс
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы