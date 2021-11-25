В результате ЧП на шахте в Кузбассе погибло шестеро человек

ЧП произошло в шахте «Листвяжная» Кемеровской области. В результате пострадали не менее 43 человек, четверо из них сильно пострадали, их состояние тяжелое, сообщает глава Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram.

По информации властей региона, уже известно о смерти шести человек из пострадавших во время происшествия. Всех выведенных из шахты доставили в больницу, за их состоянием наблюдают опытные медики. Сейчас на месте происшествия создан оперштаб под личным руководством губернатора. Одиннадцать отделений МЧС уже начали работы, еще семь отделений прибудут в ближайшее время. Также на место ЧП отправился вертолет санитарной авиации с квалифицированными врачами для помощи пострадавшим. На месте продолжается операция по спасению шахтеров. Наружу удалось вывести уже 237 человек, по официальным данным внутри может оставаться еще 49 шахтеров.

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