В результате ЧП на шахте в Кузбассе погибло шестеро человек

По информации властей региона, уже известно о смерти шести человек из пострадавших во время происшествия. Всех выведенных из шахты доставили в больницу, за их состоянием наблюдают опытные медики.
Сейчас на месте происшествия создан оперштаб под личным руководством губернатора. Одиннадцать отделений МЧС уже начали работы, еще семь отделений прибудут в ближайшее время. Также на место ЧП отправился вертолет санитарной авиации с квалифицированными врачами для помощи пострадавшим.
На месте продолжается операция по спасению шахтеров. Наружу удалось вывести уже 237 человек, по официальным данным внутри может оставаться еще 49 шахтеров.