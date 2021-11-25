Жителю Тагила грозит до 10 лет тюрьмы за пытки приятеля

Один из них, пострадавший, обратился в полицию с заявлением об избиении. Он рассказал, что приятель посадил его в машину, надел на него наручники, забрал мобильный, банковскую карточку, документы и ключи. Все это он использовал как «залог», чтобы знакомый вернул ему долг в 15 тысяч рублей. После этого мужчину ранили ножом в область плеча, отвезли в лес и протащили по земле примерно километр, привязав за ноги, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания. Свой поступок он объяснил состоянием алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за разбойное нападение. Наказание по этой статье составляет до 10 лет заключения. Сейчас он находится под стражей, полиция проверяет, не связан ли он с другими преступлениями в городе.