Жителю Тагила грозит до 10 лет тюрьмы за пытки приятеля

Один из них, пострадавший, обратился в полицию с заявлением об избиении. Он рассказал, что приятель посадил его в машину, надел на него наручники, забрал мобильный, банковскую карточку, документы и ключи. Все это он использовал как «залог», чтобы знакомый вернул ему долг в 15 тысяч рублей. После этого мужчину ранили ножом в область плеча, отвезли в лес и протащили по земле примерно километр, привязав за ноги, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.