Жителю Тагила грозит до 10 лет тюрьмы за пытки приятеля

Жителю Тагила грозит до 10 лет тюрьмы за пытки приятеля
Жителю Тагила грозит до 10 лет тюрьмы за пытки приятеля
Сегодня, 11:04ПроисшествияФото: pixabay.com
Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали подозреваемого в преступлении. По сообщению пресс-службу главного управления МВД региона, оба фигуранта преступления — ранее судимые жители города.

Один из них, пострадавший, обратился в полицию с заявлением об избиении. Он рассказал, что приятель посадил его в машину, надел на него наручники, забрал мобильный, банковскую карточку, документы и ключи. Все это он использовал как «залог», чтобы знакомый вернул ему долг в 15 тысяч рублей. После этого мужчину ранили ножом в область плеча, отвезли в лес и протащили по земле примерно километр, привязав за ноги, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания. Свой поступок он объяснил состоянием алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за разбойное нападение. Наказание по этой статье составляет до 10 лет заключения. Сейчас он находится под стражей, полиция проверяет, не связан ли он с другими преступлениями в городе.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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