В г. Нижний Тагил мошенники притворяются социальными работниками

В первом случае в Тагилстроевском районе к пенсионерке пришла женщина и представилась социальным работником. Пожилая женщина поверила посетительнице и пустила её в квартиру. А после визита обнаружила пропажу денег, рассказал нам начальник отдела обеспечения общественного порядка ОВД по Ленинскому району Евгений Шевелёв. Вторая пенсионерка оказалась более бдительной. Но всё же допустила ошибку – пустила женщину на порог и только после этого спросила удостоверение, подтверждающее, что посетительница - соцработник. Документа у той не оказалось. Пенсионерка потребовала, чтобы непрошенная гостья немедленно ушла. А та, схватив лежащие неподалёку от двери деньги, убежала. В обоих случаях совпадают приметы преступницы. На вид это женщина в возрасте около 40-ка лет.