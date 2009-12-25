В г. Нижний Тагил мошенники притворяются социальными работниками
За последние дни двое потерпевших обратились в милицию с одинаковыми жалобами.
В первом случае в Тагилстроевском районе к пенсионерке пришла женщина и представилась социальным работником. Пожилая женщина поверила посетительнице и пустила её в квартиру. А после визита обнаружила пропажу денег, рассказал нам начальник отдела обеспечения общественного порядка ОВД по Ленинскому району Евгений Шевелёв. Вторая пенсионерка оказалась более бдительной. Но всё же допустила ошибку – пустила женщину на порог и только после этого спросила удостоверение, подтверждающее, что посетительница - соцработник. Документа у той не оказалось. Пенсионерка потребовала, чтобы непрошенная гостья немедленно ушла. А та, схватив лежащие неподалёку от двери деньги, убежала. В обоих случаях совпадают приметы преступницы. На вид это женщина в возрасте около 40-ка лет.
В случае визита к вам этой или других мошенников, представляющихся работниками органов соцзащиты, Евгений Шевелёв советует прежде всего не пускать их в квартиру. Открывайте дверь только после того, как вам предъявили удостоверение. Другой способ подтвердить свои подозрения – позвонить в органы соцобеспечения и уточнить, действительно ли у них числится такой сотрудник. Постарайтесь отвлечь преступников и не дать им уйти, а сами в это время вызывайте милицию.
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