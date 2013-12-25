«Социальный работник» ограбил пенсионерку из Нижнего Тагила

Женщина сразу обратилась в полицию, когда осознала случившееся. По ее словам, все произошло так: в дверь позвонил мужчина и сказал, что он социальный работник, попросил предъявить паспорт. Старушка отправилась искать документ, а мужчина, не долго думая, проследовал за ней.

Тут на глаза ему попался кошелек. Резким движением он схватил его и забрал деньги – 11 тысяч рублей, оставив лишь 50 рублей, да и то, вероятно, случайно. К сожалению, пострадавшая не смогла описать грабителя, запомнила только, что он был в черной куртке.

Однако сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», злоумышленника разыскивают.