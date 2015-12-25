Бывшего полицейского оштрафовали на 60 тысяч рублей за укрывательство преступления

Вступил в законную силу приговор Железнодорожного районного суда по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного ОП №11 УМВД России по Екатеринбургу Андрея Гилева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из личной заинтересованности и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Судом установлено, что в отдел полиции №11 поступило сообщение об избиении мужчины возле дома №6 по улице Восточной. Проведение доследственной проверки было поручено оперуполномоченному Андрею Гилеву, который, желая укрыть преступление от учета, исказил полученную от потерпевшего информацию. Более того, полицейский от имени гражданина написал объяснение, в котором указал, что травма получена мужчиной в результате собственных неосторожных действий, а затем оформил заявление, опять же, от имени потерпевшего, с просьбой прекратить разбирательство по факту получения травмы. После этого было вынесено незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Этот факт выявили сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области.

Собранные материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный Следственный комитет, где было возбуждено и расследовано уголовное дело. По итогам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственный руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности за недостатки в работе по воспитанию личного состава сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Прокуратура Железнодорожного района в рамках осуществления надзорных полномочий отменила данное постановление. По результатам проведения дополнительной проверки органами полиции было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия). В ходе расследования уголовного дела злоумышленник, избивший мужчину, установлен и в настоящий момент привлечен к уголовной ответственности.