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Бывшего полицейского оштрафовали на 60 тысяч рублей за укрывательство преступления
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бывшего полицейского оштрафовали на 60 тысяч рублей за укрывательство преступления

25 декабря 2015, 13:40ПроисшествияMaurice
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