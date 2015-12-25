Из-за заноса на одном из проспектов Нижнего Тагила под колёса попал пешеход (ФОТО, ВИДЕО)

ДТП произошло вчера днём на Ленинградском проспекте. О нём в редакцию TagilCity.ru сообщили очевидцы.

Автомобиль занесло. Вероятно, из-за плохого состояния дорог. А на месте заноса не повезло оказаться пешеходу. Трамвайные пути - это не тротуар! Нет никаких «правил Вагонки» - есть правила дорожного движения поделился своим эмоциональным комментарием с журналистом TagilCity.ru очевидец Антон.

Ситуация серьёзная. Видно, что на место происшествия приезжала скорая помощь. Женщина 1949 г.р. получила ушиб коленного сустава.

Известно, что вчера вечером на Ленинградском проспекте произошло ещё как минимум одно ДТП.

Машина выезжала с ул. Окунева, водитель хотел проскочить на большой скорости, но в него врезалась красная иномарка «Шевроле», которая ехала по Ленинградскому рассказала журналистам TagilCity.ru свидетельница Алёна.

Этот оживлённый проспект требует от всех участников дорожного движения повышенной внимательности. ДТП происходят как на дороге, так и на нерегулируемых пешеходных переходах.