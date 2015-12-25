Между Нижним Тагилом и Нижней Салдой произошло ДТП. Пострадал подросток (ФОТО)

В итоге произошло столкновение между «Хондой» виновника и «Шкодой», ехавшей по полосе во встречном направлении. В результате столкновения пострадали пассажиры виновника аварии, они были госпитализированы в Верхнесалдинскую центральную городскую больницу. Ехавший в «Шкоде» 13-летний получил перелом кисти, сообщает Управление ГИБДД по Свердловской области. Пострадавший ребёнок будет лечиться амбулаторно.

Полицейские отмечают, что все пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности. Возможно, это и спасло их жизни.

TagilCity.ru напоминает о том, что на этой же дороге в конце октября на встречную полосу вылетала автолюбительница 1990 г.р. В результате произошедшего ДТП её пассажирка получила тяжёлые травмы.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области