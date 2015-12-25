Между Нижним Тагилом и Нижней Салдой произошло ДТП. Пострадал подросток (ФОТО)
25 декабря 2015, 11:30ПроисшествияПавел Щербина
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Вчера водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу на 31-ом километре трассы Нижний Тагил – Нижняя Салда.
Сюжеты: Нижний Тагил
В итоге произошло столкновение между «Хондой» виновника и «Шкодой», ехавшей по полосе во встречном направлении. В результате столкновения пострадали пассажиры виновника аварии, они были госпитализированы в Верхнесалдинскую центральную городскую больницу. Ехавший в «Шкоде» 13-летний получил перелом кисти, сообщает Управление ГИБДД по Свердловской области. Пострадавший ребёнок будет лечиться амбулаторно.
Полицейские отмечают, что все пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности. Возможно, это и спасло их жизни.
TagilCity.ru напоминает о том, что на этой же дороге в конце октября на встречную полосу вылетала автолюбительница 1990 г.р. В результате произошедшего ДТП её пассажирка получила тяжёлые травмы.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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