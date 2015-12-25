Пенсионерка из Екатеринбурга замерзла насмерть в собственной квартире (ВИДЕО)

Знакомые рассказали, что одинокая 68-летняя Ольга Ефимова не выходила из квартиры три дня, на звонки и стук в дверь не отвечала. После того как вскрыли дверь, соседи обнаружили женщину, лежащей на полу у обогревателя.

Известно, что в квартире пенсионерки отопления нет. Его во всем доме отключили вместе с электроэнергией еще в марте, т.к. здание признано аварийным. Валентина Черных, жительница Екатеринбурга:

Ясно, что человек умер от таких условий. Действительно умрешь, это же от переохлаждения. Куда она пойдет? У неё никого нет. Я вообще не знаю, как она здесь жила. Это какое-то безобразие.

По словам жильцов, раньше в этом доме размещалось отделение «Почты России». После закрытия в нем жили его сотрудники, но этим летом их попросили покинуть квартиры, поскольку владельцы здания собрались отремонтировать и переоборудовать его под производственное. Представители почты считают, что люди заселились сюда незаконно, а значит, предоставлять другое жилье им не обязаны.

Дело сейчас находится в суде. Анна Первушина, руководитель группы по связям с общественностью свердловского филиала «Почты России»:

У нас в настоящее время нет никаких законных оснований, нет никаких документов, которые подтверждали бы законность заселения и законность проживания жильцов на Норильской, 63.