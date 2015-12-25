Пенсионерка из Екатеринбурга замерзла насмерть в собственной квартире (ВИДЕО)
В Екатеринбурге на улице Норильской от холода в собственной квартире погибла пенсионерка. Так считают соседи, которые обнаружили пожилую женщину после того, как она несколько дней не подавала признаков жизни.
Знакомые рассказали, что одинокая 68-летняя Ольга Ефимова не выходила из квартиры три дня, на звонки и стук в дверь не отвечала. После того как вскрыли дверь, соседи обнаружили женщину, лежащей на полу у обогревателя.
Известно, что в квартире пенсионерки отопления нет. Его во всем доме отключили вместе с электроэнергией еще в марте, т.к. здание признано аварийным. Валентина Черных, жительница Екатеринбурга:
Ясно, что человек умер от таких условий. Действительно умрешь, это же от переохлаждения. Куда она пойдет? У неё никого нет. Я вообще не знаю, как она здесь жила. Это какое-то безобразие.
По словам жильцов, раньше в этом доме размещалось отделение «Почты России». После закрытия в нем жили его сотрудники, но этим летом их попросили покинуть квартиры, поскольку владельцы здания собрались отремонтировать и переоборудовать его под производственное. Представители почты считают, что люди заселились сюда незаконно, а значит, предоставлять другое жилье им не обязаны.
Дело сейчас находится в суде. Анна Первушина, руководитель группы по связям с общественностью свердловского филиала «Почты России»:
У нас в настоящее время нет никаких законных оснований, нет никаких документов, которые подтверждали бы законность заселения и законность проживания жильцов на Норильской, 63.
Известно, что перед смертью Ольга Ефимова как раз по этому поводу ходила в суд. На месте происшествия сейчас идет доследственная проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение. Точные причины смерти пенсионерки станут известны только после судебно-медицинской экспертизы.