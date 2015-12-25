В Нижнем Тагиле сожжён автомобиль. На этот раз жертвой стала «девятка» на Вагонке (ВИДЕО)
25 декабря 2015, 17:45ПроисшествияПавел Щербина
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На Вагонке сожжен автомобиль. Жертвой поджигателей стал отечественный автомобиль ВАЗ «Девятка».
Сюжеты: Нижний Тагил
Вчера около 23 часов жители улицы Орджоникидзе заметили, что во дворе горит автомобиль. Они тут же вызвали пожарных. Но, несмотря на усилия огнеборцев, автомобиль сгорел полностью. Имя его владельца уже установлено.
Журналистам vtg.fm в отделе надзорной деятельности подтвердили, что предполагаемой причиной возгорания является поджог.
Портал TagilCity.ru напоминает о том, что автовандализм, увы, не новое явление для Нижнего Тагила. На Вагонке часто наносят ущерб чужим автомобилям.
Видео: vtg.fm
© Эрик Х., TagilCity.ru
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