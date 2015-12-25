В Нижнем Тагиле убили продавца при грабеже лотерейного автомата

Убитая 53-летняя женщина работала продавцом в этом магазине. В помещении магазина находился лотерейный автомат с крупной суммой денег . Именно на него и нацелились злоумышленники. Впрочем, возможно, преступник был один. На руку ему сыграло и отсутствие в магазине камер видеонаблюдения.

Вчера, около 12 часов, в следственный отдел поступило сообщение от дежурного о том, что в магазине разливного пива обнаружен труп. Убитая была обнаружена после 11 часов дня торговыми представителями, поэтому, по мнению следствия, убийство произошло между 10 и 11 часами, после того, как женщина открыла магазин. Возможно, женщина попыталась помешать хищению денег из автомата, за что и была убита. На игровом терминале обнаружены следы вскрытия. Из него пропали денежные средства, в сумме более 50 тысяч рублей.