В Петербурге из-за выезда автомобиля на тротуар погиб ребенок

В Кировском районе Санкт-Петербурга двухлетний ребенок погиб в результате ДТП, в котором также тяжело пострадали три взрослых человека.

50-летняя женщина, управляя автомобилем Skoda, допустила выезд на тротуар и сбила четырех пешеходов. Инцидент произошел 24 декабря около 18.35 мск у дома 8 по проспекту Стачек, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После ДТП с тяжелыми травмами были госпитализированы две женщины 60 и 66 лет, 23-летний парень и двухлетний мальчик.

Спустя несколько часов ребенок скончался говорится в сообщении ГУ МВД, передает РИА Новости.