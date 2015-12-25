В Петербурге из-за выезда автомобиля на тротуар погиб ребенок
А также пострадали три взрослых человека, проводится доследственная проверка.
В Кировском районе Санкт-Петербурга двухлетний ребенок погиб в результате ДТП, в котором также тяжело пострадали три взрослых человека.
50-летняя женщина, управляя автомобилем Skoda, допустила выезд на тротуар и сбила четырех пешеходов. Инцидент произошел 24 декабря около 18.35 мск у дома 8 по проспекту Стачек, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
После ДТП с тяжелыми травмами были госпитализированы две женщины 60 и 66 лет, 23-летний парень и двухлетний мальчик.
Спустя несколько часов ребенок скончался говорится в сообщении ГУ МВД, передает РИА Новости.
Полиция проводит доследственную проверку случившегося, обстоятельства устанавливаются. Есть версия, что женщина-водитель потеряла управление автомобилем из-за плохого самочувствия.