Водитель из Екатеринбурга, напавший на беременную женщину, предстанет перед судом

Водитель из Екатеринбурга Борис Малафеев, напавший в августе на беременную женщину, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Материалы уголовного дела направлены в суд. По информации полиции, 15 августа Toyota Corolla под управлением женщины подрезал мужчина на Audi. Водитель, создавший аварийную ситуацию, вышел из автомобиля и ударил женщину, которая, по его мнению, помешала ему на дороге пояснили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, женщина была беременна. По сообщениям местных СМИ, ребенок в результате инцидента не пострадал. Роды должны состояться в январе. Сам Борис Малафеев сначала не хотел извиняться перед женщиной, но после того, как история получила широкий общественный резонанс, сделал это.

По данному факту 17 августа было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Побои».