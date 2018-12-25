Тагильчанка обвиняется в хищении газа на 44 тысячи рублей
Сегодня, 22:10ПроисшествияФото: pixabay.com
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Жительница Нижнего Тагила, проживающая на улице Смоленской, подозревается в хищении газа на сумму 44 тысячи рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
По версии следствия, тагильчанка незаконно подключилась к газопроводу. За 5 месяцев 2018 года ей удалось заполучить 9,5 тысяч кубометров газа.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража из газопровода», но суд вынес оправдательное решение в отношении тагильчанки. Прокуратура обжаловала приговор в Свердловском облсуде, теперь обвиняемой грозит шесть лет исправительной колонии и штраф в размере более 80 тысяч рублей, информирует ИА «Между сток».
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