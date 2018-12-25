Тагильчанка обвиняется в хищении газа на 44 тысячи рублей

По версии следствия, тагильчанка незаконно подключилась к газопроводу. За 5 месяцев 2018 года ей удалось заполучить 9,5 тысяч кубометров газа.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража из газопровода», но суд вынес оправдательное решение в отношении тагильчанки. Прокуратура обжаловала приговор в Свердловском облсуде, теперь обвиняемой грозит шесть лет исправительной колонии и штраф в размере более 80 тысяч рублей, информирует ИА «Между сток».