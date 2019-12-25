На угрожавших поджечь себя и пристава тагильчан не стали заводить уголовное дело
На семейную пару из Нижнего Тагила, которая угрожала поджечь себя и судебного пристава из-за выселения из квартиры, было решено не заводить уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда».
Следственный комитет по Свердловской области завершил проверку по факту инцидента в Нижнем Тагиле, когда семейная пара угрожала поджечь себя, а потом облила бензином судебного пристава при попытке выселить ее из квартиры.
Происшествие произошло в начале ноября 2019 года.
На Дмитрия Кашина и Веру Брылову в 2017 году было возбуждено три исполнительных производства по выселению из квартиры и взысканию долга по ипотечному кредиту. Однако исполнение решения откладывалось из-за болезни Веры Брыловой.
Когда в очередной раз приставы пришли к супругам, то они, опасаясь лишиться жилья, пригрозили облить себя бензином и поджечь квартиру. После чего Дмитрий Кашин разлил его по квартире. В результате его часть случайно, по словам Веры Брыловой, попала на одного из судебных приставов.
Решение о выселении снова было приостановлено, пока правоохранительные органы не примут решение о привлечении мужчины к уголовной ответственности по статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти».