На угрожавших поджечь себя и пристава тагильчан не стали заводить уголовное дело

Следственный комитет по Свердловской области завершил проверку по факту инцидента в Нижнем Тагиле, когда семейная пара угрожала поджечь себя, а потом облила бензином судебного пристава при попытке выселить ее из квартиры.

Происшествие произошло в начале ноября 2019 года.

На Дмитрия Кашина и Веру Брылову в 2017 году было возбуждено три исполнительных производства по выселению из квартиры и взысканию долга по ипотечному кредиту. Однако исполнение решения откладывалось из-за болезни Веры Брыловой.

Когда в очередной раз приставы пришли к супругам, то они, опасаясь лишиться жилья, пригрозили облить себя бензином и поджечь квартиру. После чего Дмитрий Кашин разлил его по квартире. В результате его часть случайно, по словам Веры Брыловой, попала на одного из судебных приставов.