Прокуратура накажет РЖД за пассажиров из Кушвы, забиравшихся в электричку со стула
Сегодня, 22:36ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура завела административное дело после проверки РЖД по факту инцидента на станции «Гороблагодатская» в Кушве, когда пассажирам пришлось забираться в электричку со стула, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Кушва
Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Поезд остановился там, где отсутствовала платформа. Позднее стало известно, что на железной дороге велись ремонтные работы и расписание поездов было изменено. Так, две электрички приехали одновременно и одна из них была направлена на другой путь.
Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Уральскую транспортную прокуратуру с просьбой провести проверку. После ее окончания она получила ответ, что отсутствие платформы является нарушением и в отношении РЖД были возбуждены административные дела.
На станции было скорректировано расписание и планируется провести дополнительные инструктажи локомотивных бригад, касающиеся безопасной посадки и высадки пассажиров.
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