Прокуратура накажет РЖД за пассажиров из Кушвы, забиравшихся в электричку со стула

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Поезд остановился там, где отсутствовала платформа. Позднее стало известно, что на железной дороге велись ремонтные работы и расписание поездов было изменено. Так, две электрички приехали одновременно и одна из них была направлена на другой путь.