В Екатеринбурге полиция ищет женщину, подозреваемую в убийстве пенсионерки
Сегодня, 21:18ПроисшествияФото: Следственный комитет Свердловской области
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Сыщики Следственного комитета Свердловской области разыскивают женщину, которая подозревается в убийстве пенсионерки, произошедшем в Екатеринбурге, сообщает E1.
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Преступление произошло в Железнодорожном районе летом 2019 года.
В ведомстве пояснили, что днем 20 августа подозреваемая вступила в конфликт с пенсионеркой на крыльце магазина на улице Билимбаевская, 28. Он нанесла пожилой женщине телесные повреждения, от которых она впоследствии скончалась. Перед этим подозреваемая попала в объектив камеры видеонаблюдения.
Видео с камер наблюденияВидео
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Видео: E1.ru
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