В Екатеринбурге полиция ищет женщину, подозреваемую в убийстве пенсионерки

В ведомстве пояснили, что днем 20 августа подозреваемая вступила в конфликт с пенсионеркой на крыльце магазина на улице Билимбаевская, 28. Он нанесла пожилой женщине телесные повреждения, от которых она впоследствии скончалась. Перед этим подозреваемая попала в объектив камеры видеонаблюдения.