В Качканаре во время игры с кошкой умерла семилетняя девочка

Во время игры с домашним животным ребенок упал с дивана и сломал шейный позвонок. Девочка умерла на месте. В СУ СКР по Свердловской области рассказали о том, что по факту гибели девочки начата проверка. Пока основной версией гибели ребенка является несчастный случай.