В Качканаре во время игры с кошкой умерла семилетняя девочка
Сегодня, 19:28ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Качканаре семилетняя девочка, играя с кошкой, упала с дивана и умерла, пишет Ура.ру.
Во время игры с домашним животным ребенок упал с дивана и сломал шейный позвонок. Девочка умерла на месте. В СУ СКР по Свердловской области рассказали о том, что по факту гибели девочки начата проверка. Пока основной версией гибели ребенка является несчастный случай.
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