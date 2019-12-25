В Нижнем Тагиле мужчина погиб при пожаре в теплоузле
Сегодня, 12:35ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
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На Черноисточинском шоссе 68/2 в Нижнем Тагиле произошел пожар в теплоузле, в результате инцидента погиб мужчина, сообщает отдел надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило 24 декабря в 17:36. На площади 12 квадратных метров горел мусор в теплоузле. В тушении пожара участвовали две единицы техники и 10 человек личного состава.
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В ходе тушения пожара был найден погибший — мужчина. Личность не установлена. Предположительно, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.
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