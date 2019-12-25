Владелец смятого погрузчиком авто в Нижнем Тагиле рассказал подробности инцидента
Владелец автомобиля, который 24 декабря на парковке ТРЦ «DEPO» в Нижнем Тагиле смял погрузчик, рассказал TagilCity.ru подробности инцидента. В момент наезда Андрей Новиков находился в машине вместе с тётей.
Я выезжал с парковки, а он пронёсся передо мной. Я остановился, чтобы пропустить его, а он сделал резкий манёвр назад. Я был в машине, на пассажирском кресле — тоже спереди — сидела тётя,говорит Новиков.
Ранее отделом пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила сообщалось, что в момент инцидента автомобиль был пуст.
По словам Новикова, водитель погрузчика не отрицал своей вины. Случай признан страховым, поэтому обращаться в другие инстанции мужчина не планирует.
Физически мы не пострадали, но я до сих пор отхожу от шока,рассказал мужчина.
Новиков отметил, что руководство ТРЦ «DEPO», на парковке которого произошёл инцидент, не пыталось связаться с ним. Получить комментарий от торгово-развлекательного центра «DEPO» TagilCity.ru также не удалось — по указанному на сайте ТРЦ телефону никто не ответил.