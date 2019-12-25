Владелец смятого погрузчиком авто в Нижнем Тагиле рассказал подробности инцидента

Я выезжал с парковки, а он пронёсся передо мной. Я остановился, чтобы пропустить его, а он сделал резкий манёвр назад. Я был в машине, на пассажирском кресле — тоже спереди — сидела тётя,говорит Новиков.

Ранее отделом пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила сообщалось, что в момент инцидента автомобиль был пуст.

Владелец смятого погрузчиком автомобиля рассказал подробности инцидента Фото: группа «Екатеринбург – Серов»

По словам Новикова, водитель погрузчика не отрицал своей вины. Случай признан страховым, поэтому обращаться в другие инстанции мужчина не планирует.

Физически мы не пострадали, но я до сих пор отхожу от шока,рассказал мужчина.