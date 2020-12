Уроженец Нижнего Тагила, боец ММА Магомед Исмаилов устроил драку с Владимиром Минеевым на турнире в Москве. Мужчине грозит арест.

Потасовка случилась из-за того, что после боя Минеев вызвал на состязание Исмаилова. Боец решил не ждать официальных процедур и выяснить кто сильнее немедленно. Он забрался на ринг и устроил драку. Video: группа «ФедералПресс во «ВКонтакте» По информации от стражей порядка, ему грозит 15 суток административного ареста, пишет «Федерал Пресс». Напомним, в декабре Магомед Исмаилов из Нижнего Тагила победил в бою «Уральского Халка» Ивана Штыркова. Тагильчанин Магомед Исмаилов победил «Уральского Халка»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter