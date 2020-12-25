В Нижнем Тагиле в результате ДТП легковой автомобиль отбросило в дорожный знак

Напомним, 22 декабря в Нижнем Тагиле водитель автомобиля допустил наезд на пешехода, когда сдавал задним ходом на тротуаре. В результате в состоянии шока в больницу доставили старушку 1938 года рождения. У нее диагностированы обширные повреждения голеней.