В Нижнем Тагиле в результате ДТП легковой автомобиль отбросило в дорожный знак

В Нижнем Тагиле в результате ДТП легковой автомобиль отбросило в дорожный знак

Сегодня, 16:10ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Серова и Островского произошло ДТП. В результате один из автомобилей влетел в дорожный знак, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Сообщение по происшествии поступило в ГИБДД 25 декабря в 14.26. Водитель «ВАЗ-2112» не предоставил преимущество автомобилю «Рено». В результате произошло столкновение, после которого иномарка въехала в столб с дорожным знаком.

Photo:Группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте»

По информации отдела пропаганды ГИБДД, пострадавших нет. Оба автомобиля получили механические повреждения.

Напомним, 22 декабря в Нижнем Тагиле водитель автомобиля допустил наезд на пешехода, когда сдавал задним ходом на тротуаре. В результате в состоянии шока в больницу доставили старушку 1938 года рождения. У нее диагностированы обширные повреждения голеней.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
дтпНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы