В Нижнем Тагиле в результате ДТП легковой автомобиль отбросило в дорожный знак

Сообщение по происшествии поступило в ГИБДД 25 декабря в 14.26. Водитель «ВАЗ-2112» не предоставил преимущество автомобилю «Рено». В результате произошло столкновение, после которого иномарка въехала в столб с дорожным знаком.
По информации отдела пропаганды ГИБДД, пострадавших нет. Оба автомобиля получили механические повреждения.
Напомним, 22 декабря в Нижнем Тагиле водитель автомобиля допустил наезд на пешехода, когда сдавал задним ходом на тротуаре. В результате в состоянии шока в больницу доставили старушку 1938 года рождения. У нее диагностированы обширные повреждения голеней.