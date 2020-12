В Нижнем Тагиле в результате ДТП легковой автомобиль отбросило в дорожный знак

В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Серова и Островского произошло ДТП. В результате один из автомобилей влетел в дорожный знак, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Сообщение по происшествии поступило в ГИБДД 25 декабря в 14.26. Водитель «ВАЗ-2112» не предоставил преимущество автомобилю «Рено». В результате произошло столкновение, после которого иномарка въехала в столб с дорожным знаком. Photo: Группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» По информации отдела пропаганды ГИБДД, пострадавших нет. Оба автомобиля получили механические повреждения. Напомним, 22 декабря в Нижнем Тагиле водитель автомобиля допустил наезд на пешехода, когда сдавал задним ходом на тротуаре. В результате в состоянии шока в больницу доставили старушку 1938 года рождения. У нее диагностированы обширные повреждения голеней. В Нижнем Тагиле автомобиль сдавал назад на тротуаре и переехал ноги старушке

