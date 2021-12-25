Кислотой облили неизвестные автомобили чиновников в Сосьве

Пострадал транспорт заместителя заведующего отделом муниципальной службы, юридической и кадровой работы администрации Ирины Щербаковой и специалиста первой категории того же отдела Сергея Романова. Чиновники считают, что нападение было совершено из-за их профессиональной деятельности, так как они представляют интересы администрации и в судах, сообщает издание «Глобус».