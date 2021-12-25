Кислотой облили неизвестные автомобили чиновников в Сосьве

Кислотой облили неизвестные автомобили чиновников в Сосьве
Кислотой облили неизвестные автомобили чиновников в Сосьве
Сегодня, 11:04ПроисшествияФото: 1MI
Жидкостью для снятия краски с металла с содержанием кислоты и щелочи облиты автомобили двух чиновников мэрии Сосьвы Свердловской области.

Пострадал транспорт заместителя заведующего отделом муниципальной службы, юридической и кадровой работы администрации Ирины Щербаковой и специалиста первой категории того же отдела Сергея Романова. Чиновники считают, что нападение было совершено из-за их профессиональной деятельности, так как они представляют интересы администрации и в судах, сообщает издание «Глобус».

Нападение на авто Щербаковой произошло 27 ноября. На ее Hyundaiслезла краска. Эксперт оценил ущерб в 32 тысячи рублей.

Транспорт Романова пострадал 5 декабря. Сам чиновник утверждает, что около его авто ходил мужчина, который потом быстро ушел с места происшествия. Пока сумма ущерба его автомобилю не установлена.

Полиция уже проводит проверку по данному факту.

происшествиеавтомобильсосьвамэрия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы