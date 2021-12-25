Незнакомец в капюшоне застрелил посетителя кафе в Екатеринбурге

Нападение произошло вечером 24 декабря. Посетитель кафе просто пил чай за столиком, когда в помещение вошел незнакомец в синей куртке с капюшоном на голове и маской на лице, выстрелил и быстро ретировался с места преступления. Огнестрельная рана, нанесенная нападавшим, оказалась смертельной, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Полиции о совершенном преступлении в 20.52 сообщили врачи скорой помощи, прибывшие на вызов.