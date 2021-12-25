Незнакомец в капюшоне застрелил посетителя кафе в Екатеринбурге

Незнакомец в капюшоне застрелил посетителя кафе в Екатеринбурге
Незнакомец в капюшоне застрелил посетителя кафе в Екатеринбурге
Сегодня, 10:57ПроисшествияФото: 1MI
Неизвестный в черной маске и капюшоне застрелил посетителя кафе рядом с остановкой «Билимбаевская» в Екатеринбурге.

Нападение произошло вечером 24 декабря. Посетитель кафе просто пил чай за столиком, когда в помещение вошел незнакомец в синей куртке с капюшоном на голове и маской на лице, выстрелил и быстро ретировался с места преступления. Огнестрельная рана, нанесенная нападавшим, оказалась смертельной, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Полиции о совершенном преступлении в 20.52 сообщили врачи скорой помощи, прибывшие на вызов.

Сейчас на месте преступления работают правоохранительные органы. Личность убитого мужчины 1965 года рождения уже установлена. Идет опрос очевидцев и поиск возможных свидетелей, также помощь в задержании незнакомца в капюшоне «по горячим следам» оказывает полицейский-кинолог с немецкой овчаркой по кличке «Жасмин», сообщили в пресс-службе областного СК.

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